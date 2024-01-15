Analiz: Yapay zeka işlerin yüzde 40'ını etkileyecek

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Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan yeni bir analiz, yapay zeka teknolojisinin dünya çapında tüm işlerin yaklaşık yüzde 40'ını etkileyeceğini ortaya koydu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, "yapay zekanın genel eşitsizliği daha da kötüleştireceğini" söyledi.

Georgieva, ülkelerin "teknolojinin sosyal gerilimleri daha da körüklemesini önlemek" için konuyu ele almaları gerektiğini belirtti.

Yapılan çalışmada yapay zekanın yaygınlaşmasının faydaları ve riskleri mercek altına alındı.

IMF, yapay zeka teknolojisinin düşük gelirli ülkelerdeki işlerin sadece yüzde 26'sını etkileyeceğini öngörüyor.

Georgieva, "bu ülkelerin birçoğunun yapay zekadan yararlanacak altyapıya ya da kalifiye işgücüne sahip olmadığını, bu durumun da zaman içinde teknolojinin ülkeler arasındaki eşitsizliği daha da kötüleştirebileceğini" dile getirdi.

Analizde yapay zekayı benimseyen yüksek gelirli ve genç çalışanların ücretlerinde orantısız bir artış görebileceği ifade edildi.

Ancak IMF’ye göre daha düşük gelirli ve daha yaşlı işçiler ise geride kalabilir.

Georgieva, "Ülkelerin kapsamlı sosyal güvenlik ağları oluşturması ve savunmasız işçiler için yeniden eğitim programları sunması çok önemli." dedi.

IMF’nin söz konusu analizi İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'yla beraber yayımlandı.

Geçen ay, Avrupa Birliği yetkilileri, yapay zeka kullanımını düzenlemek için dünyanın ilk kapsamlı yasaları üzerinde nihai olmayan bir anlaşmaya vardı.

Avrupa Parlamentosu bu yılın başlarında yapay zeka yasasını oylayacak, ancak herhangi bir mevzuat en az 2025 yılına kadar yürürlüğe girmeyecek.