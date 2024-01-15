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İspanya Süper Kupası şampiyonu Real Madrid

İspanya Süper Kupası'nın finalinde Real Madrid, Barcelona'yı 4-1 mağlup etti.
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dünya İspanya Süper Kupası Barcelona Real Madrid

HABER MERKEZİ 

İspanya Süper Kupası'nın finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelen Real Madrid, attığı 4 golle galibiyete ulaştı.

Real Madrid'in gollerini 7, 10 ve 39'uncu dakikalarda Vinicius Junior ile 64'üncü dakikada Rodrygo kaydetti. Barcelona'da fileleri 33'üncü dakikada Robert Lewandowski havalandırdı.

Barcelona'da Ronald Araujo, 71'inci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı. Barcelona'nın Türk asıllı orta sahası İlkay Gündoğan, müsabakada 90 dakika sahada kaldı. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ise mücadelede forma şansı bulmadı.

Bu sonucun ardından İspanya Süper Kupası'nda şampiyon Real Madrid oldu.

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