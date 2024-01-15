İran-Jina Amini'nin ölümünü haber yapan iki gazeteci serbest bırakıldı

HABER MERKEZİ

Jina (Mahsa) Amini'nin ölümünü haber yaptıkları için bir yıldan uzun süredir hapiste olan 2 kadın gazeteci serbest bırakıldı.

İran basınında çıkan haberlere göre ülke çapında protestolara yol açan Jina Amini'nin ölümünü haber yaptıkları için 31 yaşındaki Niloufar Hamedi ve 36 yaşındaki Elaheh Mohammadi kefaletle serbest bırakıldı.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre tutuklu gazeteciler Muhammedi ile Hamedi, kefaletle serbest bırakıldı. Hamedi ve Muhammedi, 10 milyar tümen kefalet ücretini ödeyerek 17 ay sonra tahliye oldu.

Haberlere göre gazeteciler verilen hapis cezalarına itiraz ediyor ve mahkeme karar verene kadar serbest kalacaklar.

Kadınların saçlarını başörtüsüyle kapatmasını gerektiren kuralı ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Amini, İran'ın ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Protestoların başlamasından kısa bir süre sonra iki gazeteci tutuklanarak “ABD hükümetiyle iş birliği yapmak ve ulusal güvenliğe karşı gizli anlaşmalar yürütmekle” suçlanıp, sırasıyla 13 ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Raporlarda kefaletin 200 bin dolar olarak belirlendiği ve gazetecilerin ülkeyi terk etmesinin yasaklandığı belirtildi.