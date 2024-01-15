Politika

MHP, 3 il ve 52 ilçede daha başkan adayını açıkladı

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türkiye MHP seçim

HABER MERKEZİ 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde 3'üncü etap adaylıklarının belirlendiğini açıkladı.

Bu kapsamda, 3 il ve 10'u büyükşehir ilçesi olmak üzere 52 ilçede daha adayların belirlendiğini bildiren Durmaz’ın açıklamasına göre Elazığ Belediye Başkan adayı Murat Aygen, Isparta Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın, Kars Belediye Başkanı adayı ise Ötügen Senger oldu.

MHP'nin söz konusu açıklamasıyla toplam 165 adayın ismi belli oldu. 

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