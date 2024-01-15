Ekonomi

Mesrur Barzani Davos yolcusu

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kürdistan Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberindeki heyet, 54. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere Davos’a gitti.

Mesrur Barzani, Davos’taki ekonomi forumu kapsamında Ortadoğu'dan, Avrupa'dan ve dünyadan çok sayıda başbakan ve üst düzey yetkiliyle bir araya gelecek.

Başbakan Barzani, görüşmelerinde, başta ekonomi ve yatırım alanları olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi de dahil birçok yerel, bölgesel ve küresel konuyu ele alacak.

Ayrıca, Başbakan Mesrur Barzani’nin, Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili bir panele de katılması planlanıyor.

Başbakan’ın Davos’taki foruma katılımı, Kürdistan Bölgesi'nin ülkelerle ilişkileri güçlendirme ayrıca Irak'ın ve genel olarak bölgenin geleceğine ilişkin konuları tartışma yönündeki sürekli çabalarının bir parçasıdır.

Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki zirvesi 15-19 Ocak'ta İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenecek. "Güvenin Yeniden İnşası" ana temasıyla düzenlenecek zirvede 300'ü aşkın oturum gerçekleştirilecek.

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