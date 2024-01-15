Özerk Yönetim: ABD ve Rusya, Türkiye'nin saldırılarından sorumlu
HABER MERKEZİ
Özerk Yönetim Eş Başkan Yardımcısı Bedran Çiya Kurd, Türkiye'nin bölgedeki saldırılarından ABD ve Rusya'nın doğrudan sorumlu olduğunu, saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi.
Çiya Kurd, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye'nin saldırılarının, Suriye'nin kuzeydoğusundaki bileşenlerin birliği ve özerk yönetimin yürüttüğü siyasi süreci baltalamayı amaçlamaktadır.” dedi.
Çiya Kurd, ABD ve Rusya'ya, saldırılarını durdurması için Türkiye üzerindeki baskıyı yoğunlaştırma çağrısında bulunarak, ABD ve Rusya'yı, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik saldırıları ve tehditlerini bir paket haline getirerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunmaya çağırdı.
Türkiye Hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Ekim 2019'da ateşkes konusunda anlaşmaya vardı, ancak üç gün sonra çatışmalar yeniden başladı ve taraflar birbirini anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.
لايمكن النظر إلى العدوان #التركي الذي تكرر في اليومين الأخيرين،إلا كجزء من حرب الإبادة التي تنتهجها الحكومة التركية ضد مكونات شمال وشرقي #سوريا في محاولة مستمرة لضرب التكاتف الإجتماعي بين مكونات المنطقة والعملية السياسية التي تقودها #الإدارة_الذاتية.— Bedran Çiya Kurd (@BedranCiyakurd) January 14, 2024
إن استمرار الإرهاب المنهج…