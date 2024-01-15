Özerk Yönetim: ABD ve Rusya, Türkiye'nin saldırılarından sorumlu

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Özerk Yönetim Eş Başkan Yardımcısı Bedran Çiya Kurd, Türkiye'nin bölgedeki saldırılarından ABD ve Rusya'nın doğrudan sorumlu olduğunu, saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi.

Çiya Kurd, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye'nin saldırılarının, Suriye'nin kuzeydoğusundaki bileşenlerin birliği ve özerk yönetimin yürüttüğü siyasi süreci baltalamayı amaçlamaktadır.” dedi.

Çiya Kurd, ABD ve Rusya'ya, saldırılarını durdurması için Türkiye üzerindeki baskıyı yoğunlaştırma çağrısında bulunarak, ABD ve Rusya'yı, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik saldırıları ve tehditlerini bir paket haline getirerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunmaya çağırdı.

Türkiye Hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Ekim 2019'da ateşkes konusunda anlaşmaya vardı, ancak üç gün sonra çatışmalar yeniden başladı ve taraflar birbirini anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.