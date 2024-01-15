İran'dan Nobel ödüllü Nergis Muhammedi'ye ek hapis cezası

HABER MERKEZİ

İran, Nobel Barış Ödülü sahibi Nergis Muhammedi'yi İslam Cumhuriyeti'ne karşı propaganda iddiasıyla 1 yıl 3 ay ek hapis cezasına çarptırdı.

Muhammadi'nin ailesinin sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre yeni ceza kapsamında Muhammedi'nin cezasını çektikten sonra iki yıl süreyle yurtdışına çıkışı yasaklanacağı, aynı süre boyunca siyasi ve sosyal gruplara üye olması ve cep telefonu sahibi olması yasaklanacak.

Yeni cezanın 19 Aralık 2023'te verildiği belirtilen paylaşımda Muhammadi'nin duruşmalara katılmayı reddettiği ifade edildi.

Yeni ek ceza, İran teokrasisinin, kendisini hedef alan on yıllardır süren hükümet kampanyasına rağmen, yıllarca süren aktivizmi nedeniyle geçen Ekim 2023'te Nobel ödülüne layık görülmesine duyduğu öfkeyi yansıtıyor.

Muhammedi, 2003 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan 19. kadın ve insan hakları savunucusu Şirin Ebadi'den sonra ikinci İranlı kadın oldu.

İranlı aktivist Nergis Muhammedi kimdir?

İran'da aktivist kimliğiyle ön plana çıkan İnsan Hakları Savunucuları Merkezi Başkan Yardımcısı Nergis Muhammedi, Nobel Barış Ödülü sahibi Şirin Ebadi ile kadın haklarıyla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalarıyla tanınıyor.

Muhammedi, "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak ve rejime karşı propaganda" gibi suçlamalarla ilk olarak Eylül 2011'de 6 yıl hapse mahkum edilmişti.

"Rejime karşı propaganda" ve "yetkililere karşı iftira" ile suçlanan Muhammedi, İran'da toplamda 31 yıl hapis ve 154 kırbaç cezasına çarptırılmıştı.

Halen cezaevinde bulunan Muhammedi, özellikle son aylarda İran'daki cezaevleri ve gözaltı merkezlerinin durumu ile mahkum ve tutuklulara yönelik şiddete ilişkin cezaevinden çok sayıda mektup göndermişti. Söz konusu bu mektuplar, BBC gibi uluslararası medya kuruluşlarında yayımlanmıştı.