Stanford Üniversitesi yayımladı: 29 Kürt araştırmacı dünyanın en iyi araştırmacıları listesinde

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Stanford Üniversitesi tarfından yayımlanan dünyanın en iyi araştırmacıları listesinde yer alan 29 Kürt araştırmacı üstün araştırmalarından dolayı ödüllendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 15 Ocak 2024 Pazartesi günü Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan (2023) dünyanın en iyi araştırmacıları listesinde yer alan Kürdistan Bölgesi’ndeki üniversitelerde görev yapan 29 Kürt araştırmacıya düzenlenen törende takdirname verildi.

Törende Bilimsel Araştırma İşlerinden Sorumlu Dr. Emir Çali, Stanford Üniversitesi'nin sıralamasından ve araştırmacılarının seçilme sürecinden bahsederek, “Bugün Kürdistan Bölgesi'ndeki devlet ve özel üniversitelerde görev yapan isimleri dünyanın en iyi araştırmacıları listesinde yer alan 29 araştırmacıya takdirname vereceğiz. Listedeki 6 bin 514 isim, 12 bin 853 araştırma yayımlamıştır." dedi.

Kürdistan Bölgesi Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Aram Muhammed Kadir ise törende yaptığı konuşmada, “Takdir edilen 29 araştırmacının, bakanlık ve üniversitelerin doğru yolda olduğunu göstermekte. Araştırmacılar geçmişte Kürdistan Bölgesi'nin karşılaştığı tüm zorluklara ve krizlere rağmen pes etmedi. Bugünkü başarıyı elde etti.” ifadelerini kullandı.