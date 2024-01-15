Başbakan Barzani, Davos’taki foruma katılmak üzere İsviçre’ye ulaştı

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 15-19 Ocak 2024 tarihlerinde Davos kasabasında düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere İsviçre’ye ulaştı.

Başbakan Mesrur Barzani’nin, Dünya Ekonomik Forumu'nun oturum aralarında dünya liderleri ve katılımcı şahsiyetlerle önemli görüşmeler yapması planlanıyor.

Başbakan Barzani, görüşmelerinde, başta ekonomi ve yatırım alanları olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi de dahil birçok yerel, bölgesel ve küresel konuyu ele alacak.

Ayrıca, Başbakan Mesrur Barzani’nin, Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili bir panele de katılması planlanıyor.

Başbakan’ın Davos’taki foruma katılımı, Kürdistan Bölgesi'nin ülkelerle ilişkileri güçlendirme ayrıca Irak'ın ve genel olarak bölgenin geleceğine ilişkin konuları tartışma yönündeki sürekli çabalarının bir parçasıdır.

Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki zirvesi 15-19 Ocak'ta İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenecek. "Güvenin Yeniden İnşası" ana temasıyla düzenlenecek zirvede 300'ü aşkın oturum gerçekleştirilecek.