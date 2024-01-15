ABD Savunma Bakanı Austin hastaneden taburcu edildi

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1 Ocak'ta hastaneye kaldırılan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in tedavisinin ardından taburcu edildiği, bir süre daha mesaisine başlamayacağı bildirildi.

Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, prostat kanseri teşhisi konulan ABD’li Bakan Austin’in tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği duyuruldu.

Austin'in 1 Ocak'tan bu yana hastanede tedavi gördüğü anımsatılan açıklamada, “Sağlık personeliyle yapılan istişarenin ardından Bakan Austin, bugün Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden taburcu edildi.” denildi.

Bakan Austin’in mesaisine hemen dönmeyeceği, bir süre evden çalışacağı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığından 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.