İran Devrim Muhafızları Erbil'i füzelerle hedef aldı

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İran Devrim Muhafızları, Erbil'de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı füzelerle hedef aldı. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Erbil'de sivillerinde bulunduğu birçok noktanın dün gece saat 23.30'da füzelerle hedef alındığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Erbil’e yönelik saldırılarında 4 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Güvenlik Konseyinin açıklamasında, “Devrim Muhafızları, saldırının İran’a muhalif grupların mevzilerini hedef aldığını iddia etti. Asılsız olan bahaneleri reddediyoruz. Maalesef daima asılsız gerekçelerle Erbil'e yönelik saldırılar düzenlendi. İstikrarlı bir bölge olan Erbil hiçbir zaman hiçbir tarafa tehdit kaynağı olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Irak federal hükümeti ve uluslararası toplum bu suça karşı sessiz kalmamalıdır.” denildi.

Erbil'de birçok noktada füze ve insansız hava aracı ile saldırıların ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırıları üstlendi.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, söz konusu saldırılara ilişkin K24'e yaptığı açıklamada, Erbil’de durumun "sakin" olduğunu söyledi.

Vali Xoşnaw, “Güvenlik güçleri ve polis herhangi bir istenmeyen duruma karşı tüm hazırlıklarını yaptı. İstenmeyen durumlarda vatandaşların hizmetinde olacaklar.” dedi.