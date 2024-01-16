Politika

Mesrur Barzani: Saldırıları durdurmak için uluslararası toplumdaki ortaklarımızla çalışacağız

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kürdistan Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi halkını hedef alan “alçakça” saldırıların son bulması için uluslararası toplumdaki ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını bildirdi.

Başbakan Mesrur Barzani, dün gece saat 23.30’da Erbil’i hedef alan füzeli saldırılara ilişkin bugün (16 Ocak) açıklamalarda bulundu.

“Gururlu Erbil bir kez daha İran Devrim Muhafızlarının füze saldırısının hedefi oldu. Bu haksız saldırı sonucunda ne yazık ki sivil şehitler ve yaralılar var.” diyen Başbakan Barzani, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı yaralılara acil şifalar diledi.

Başbakan Barzani, “Kürdistan Bölgesi halkına yönelik bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bağdat Hükümetini, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırıya karşı ilkeli bir tavır sergilemeye çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumdaki ortaklara Kürdistan halkına yönelik art arda yapılan saldırılar karşısında sessiz kalmamaları çağrısında bulunan Mesrur Barzani, “Önümüzdeki günlerde masum insanlarımıza yönelik bu vahşi saldırıları durdurmak için uluslararası toplumdaki ortaklarımızla birlikte çalışacağız.”

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