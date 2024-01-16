Politika

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Erbil'i hedef alan saldırıları kınadı

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kürdistan İngiltere Kürdistan Bölgesi saldırı Erbil

HABER MERKEZİ 

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hitchen, Erbil’e düzenlenen saldırıların “düşmanca” olduğunu belirterek, saldırıların Irak'ın egemenliği ve Kürdistan Bölgesi'nin güvenliğini ihlal ettiğini bildirdi.

Stephen Hitchen, dün gece saat 23.30’da İran Devrim Muhafızları Ordusunun Erbil’e düzenlediği füzeli saldırılara ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Hitchen, “İran'ın Erbil'e yönelik, Irak'ın egemenliğini ve Kürdistan Bölgesi'nin güvenliğini ihlal eden bu düşmanca eylemini kınıyorum.” ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları, dün gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerinde bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef aldı.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, bazılarının durumu ağır olmak üzere 6 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

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