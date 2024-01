İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Erbil'i hedef alan saldırıları kınadı

HABER MERKEZİ

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hitchen, Erbil’e düzenlenen saldırıların “düşmanca” olduğunu belirterek, saldırıların Irak'ın egemenliği ve Kürdistan Bölgesi'nin güvenliğini ihlal ettiğini bildirdi.

Stephen Hitchen, dün gece saat 23.30’da İran Devrim Muhafızları Ordusunun Erbil’e düzenlediği füzeli saldırılara ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Hitchen, “İran'ın Erbil'e yönelik, Irak'ın egemenliğini ve Kürdistan Bölgesi'nin güvenliğini ihlal eden bu düşmanca eylemini kınıyorum.” ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları, dün gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerinde bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef aldı.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, bazılarının durumu ağır olmak üzere 6 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

I condemn Iran’s act of aggression against Erbil, a violation of Iraq’s sovereignty and territorial integrity. I extend my deepest condolences to the families of those killed in these attacks and express my support for the Kurdistan Regional

Government at this critical time.