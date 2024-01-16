Vali Xoşnaw'dan vatandaşlara çağrı: Saldırılara karşı BM Genel Merkezi önünde toplanacağız

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Erbil’e düzenlenen saldırıları kınamak amacıyla vatandaşlar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi önünde toplanacak.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, bugün yaptığı açıklamada, bugün saat 10:30’da her kesimden insanın, “zulmün sesini duyurmak ve dün gece şehre karşı işlenen suçun faillerini utandırmak” için Erbil'deki BM Genel Merkezi önünde toplanacağını bildirdi.

BM Genel Merkezi önünde yapılacak eylem için vatandaşlara izin verildiğini kaydeden Vali, "Onlara destek olacağız, yanlarında olacağız.” dedi.

Vali Xoşnaw, vatandaşlara saldırıların kınanacağı eyleme katılmaları çağrısında bulundu.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta dün gece saat 23.30’da füzelerle hedef alındı. Saldırıları İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, yaptığı açıklamada, Erbil'de sivillerinde bulunduğu birçok noktanın dün gece saat 23.30'da füzelerle hedef alındığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Erbil’e yönelik saldırılarında 4 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Güvenlik Konseyinin açıklamasında, “Devrim Muhafızları, saldırının İran’a muhalif grupların mevzilerini hedef aldığını iddia etti. Asılsız olan bahaneleri reddediyoruz. Maalesef daima asılsız gerekçelerle Erbil'e yönelik saldırılar düzenlendi. İstikrarlı bir bölge olan Erbil hiçbir zaman hiçbir tarafa tehdit kaynağı olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.