Politika

ABD, Erbil’e düzenlenen saldırıları şiddetle kınadı

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kürdistan ABD Dışişleri Bakanlığı Erbil İran Devrim Muhafızları

HABER MERKEZİ 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil’e düzenlenen saldırılara karşı Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümetin atacağı adımları desteklediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Erbil’e düzenlenen füzeli saldırıları “şiddetle” kınayarak, saldırıda zarar gören vatandaşlara geçmiş oldun dileklerinde bulundu.

Matthew Miller, yaptığı açıklamada, İran'ın Irak'ı istikrarsızlaştıran asılsız füze saldırılarına karşı olduklarını dile getirerek, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümetin saldırılara karşı tutumunu desteklediklerini vurguladı.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta dün gece saat 23.30’da füzelerle hedef alındı. Saldırıları İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, yaptığı açıklamada, Erbil'de sivillerinde bulunduğu birçok noktanın dün gece saat 23.30'da füzelerle hedef alındığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Erbil’e yönelik saldırılarında 4 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Güvenlik Konseyinin açıklamasında, “Devrim Muhafızları, saldırının İran’a muhalif grupların mevzilerini hedef aldığını iddia etti. Asılsız olan bahaneleri reddediyoruz. Maalesef daima asılsız gerekçelerle Erbil'e yönelik saldırılar düzenlendi. İstikrarlı bir bölge olan Erbil hiçbir zaman hiçbir tarafa tehdit kaynağı olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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