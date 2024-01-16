Irak Hükümeti: İran'ın Erbil'e yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz

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Irak Dışişleri Bakanlığı, dün gece saatlerinde İran tarafından Erbil’de sivillerin bulunduğu noktaları balistik füzelerle hedef almasını şiddetle kınadı.

Bakanlık tarafından paylaşılan kınama mesajında, Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve birçok sivilin söz konusu saldırılarda yaşamını yitirdiğine işaret edilirken, “Irak Hükümeti bu davranışı Irak'ın egemenliğine ve halkının güvenliğine yönelik bir ihlal, iyi komşuluk ve bölgesel güvenliğe hakaret olarak değerlendiriyor.” denildi.

Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunmak da dahil olmak üzere saldırılara karşı her türlü yasal işlemin başlatılacağı vurgulanan kınama mesajında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin talimatıyla saldırıları araştırmak ve hükümetin uluslararası düzeydeki konumunu destekleyecek bilgileri toplamak amacıyla Ulusal Güvenlik Danışmanı başkanlığında bir komite kurulacağı aktarıldı.

Mesajda, “Soruşturmanın sonuçları, Irak'ı ve uluslararası kamuoyunu gerçekler konusunda bilgilendirmek ve kınanan bu eylemlerin arkasındaki tarafların iddialarının yalan olduğunu kanıtlamak amacıyla açıklanacak.” ifadelerine yer verildi.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta dün gece saat 23.30’da füzelerle hedef alındı. Saldırıları İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.