Politika

Erbil Havalimanını hedef alan 3 drone düşürüldü

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Kürdistan Anti Terör
Kürdistan Anti Terör
kürdistan Kürdistan Bölgesi Erbil Kürdistan Anti Terör saldırı İran Devrim Muhafızları

HABER MERKEZİ 

Erbil Uluslararası Havalimanına yönelik atılan bomba yüklü drone’lar  havada imha edildi.

Kürdistan Anti Teröre göre bugün sabah saat 5.05’te Erbil Uluslararası Havalimanındaki Uluslararası Koalisyon güçlerini hedef alan 3 bomba yüklü drone havada imha edildi.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta dün gece saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alındı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok kişi de yaralandı.

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