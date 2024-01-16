UNAMI, Devrim Muhafızları tarafından düzenlenen saldırıları "şiddetle" kınadı

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Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Erbil’de sivil yerleşim yerlerine düzenlenen saldırıları şiddetle kınayarak, saldırıların durdurulması gerektiğini bildirdi.

UNAMI, bugün paylaştığı mesajında, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Erbil’de sivillerin de bulunduğu noktaların balistik füzelerle bombalanması “şiddetle” kınadı.

Açıklamada, “Irak topraklarının güvenliğini ve egemenliğini ihlal eden saldırılar, hangi taraflarca gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin durdurulması gerekiyor.” ifadesi yer aldı.

UNAMI açıklamasında "güvenlik endişelerinin" saldırılarla değil "diyalog" yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta dün gece saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alındı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok kişi de yaralandı.