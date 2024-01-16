PWK'den Erbil'e yönelik saldırılar nedeniyle BM'ye çağrı

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Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK), İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Erbil’de sivil yerleşim yerlerine düzenlenen füzeli saldırıları “vahşi” ve “insanlık dışı” olarak nitelendirdi.

PWK Basın Bürosu, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Terörist İran Devleti'ni lanetliyoruz.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Açık bir şekilde sivil halkı ve Hewlêr Havaalanını hedef alan bu saldırı, terörist İran Devleti'nin Kürdistan halkına olan düşmanca yüzünün dışa vurumudur.” değerlendirmesi yapıldı.

Birleşmiş Milletlere (BM) çağrı yapılan açıklamada, saldırıların durdurulması için etkili bir tutum alınması talep edildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“İran Devrim Muhafızları Ordusu 15.01.2024 gecesi, Hewlêr'in bir çok sivil yerleşim alanları ile Hewlêr Havaalanına yönelik 10'u aşkın balistik füzeyle vahşi bir saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda Kürt iş adamı Peşraw Dizayi'nin evi de 5 balistik füzeyle hedef alındı. Bu saldırılar sonucu Peşraw Dizayi ve kızı dahil 5 sivil insan yaşamını yitirdi, 17 sivil de yaralandı.

Açık bir şekilde sivil halkı ve Hewlêr Havaalanını hedef alan bu saldırı, Terörist İran Devleti'nin Kürdistan halkına olan düşmanca yüzünün dışa vurumudur.

Irak Devleti’ni ve Birleşmiş Milletleri bu insanlık dışı saldırılarından dolayı, İran Devleti’ne karşı seslerini yükseltmeye, hesap sormaya ve bu tür saldırıların durdurulması için etkili bir tutum almaya çağırıyoruz.”

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta dün gece saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alındı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok kişi de yaralandı.