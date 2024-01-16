DEM Parti'den Erbil'deki saldırılara ilişkin açıklama: Halkımızı birlik olmaya çağırıyoruz

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Erbil’de sivillerin bulunduğu yerleri de hedef alan füzeli saldırıları şiddetle kınayarak, Kürt halkına saldırılara karşı birlik olma çağrısı yaptı.

DEM Parti, sosyal medya platformu X üzerinden, dün gece saat 23.30’da İran Devrim Muhafızları tarafından Erbil’de sivillerinde bulunduğu yerleri hedef alan saldırılara ilişkin kınama mesajı paylaştı.

Söz konusu saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok kişi yaralandı.

DEM Parti’nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“İran’ın, Hewlêr’de Kürt halkına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz, Kürdistan Bölgesi halkının yanındayız. Kürt halkının özgürlük taleplerini bastırmaya yönelik Rojava’da ve Güney Kürdistan’da gerçekleştirilen bu saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır. Halkımızı bu imha saldırılarına karşı birlik olmaya çağırıyoruz.”