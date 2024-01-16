DEM Parti'den Erbil'deki saldırılara ilişkin açıklama: Halkımızı birlik olmaya çağırıyoruz
HABER MERKEZİ
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Erbil’de sivillerin bulunduğu yerleri de hedef alan füzeli saldırıları şiddetle kınayarak, Kürt halkına saldırılara karşı birlik olma çağrısı yaptı.
DEM Parti, sosyal medya platformu X üzerinden, dün gece saat 23.30’da İran Devrim Muhafızları tarafından Erbil’de sivillerinde bulunduğu yerleri hedef alan saldırılara ilişkin kınama mesajı paylaştı.
Söz konusu saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok kişi yaralandı.
DEM Parti’nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
“İran’ın, Hewlêr’de Kürt halkına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz, Kürdistan Bölgesi halkının yanındayız. Kürt halkının özgürlük taleplerini bastırmaya yönelik Rojava’da ve Güney Kürdistan’da gerçekleştirilen bu saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır. Halkımızı bu imha saldırılarına karşı birlik olmaya çağırıyoruz.”
Em êrişa ku Îranê bi ser Hewlêrê û gelê Kurd de şermezar dikin. Em ligel Herêma Kurdistanê ne. Ev êrişên ku li Başûr û li Rojava berê xwe didin têkoşîna azadiya Kurdan dê negihîjin armanca xwe. Em bang li hemû gelê xwe dikin, li dijî van êrişên tunekirinê divê em bibin yek.… pic.twitter.com/QfVl8XSncF— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) January 16, 2024