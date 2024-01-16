Başkan Barzani: Bizi öldürebilirsiniz ama emin olun irademizi alamazsınız

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Başkan Mesud Barzani, Erbil’e düzenlenen füzeli saldırılara ilişkin açıklamada bulunarak, “Bu saldırılar Kürdistan halkına karşı yapılan açık bir haksızlıktır.” dedi.

Başkan Barzani’nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok noktanın hedef alınmasına ilişkin açıklamaları, ofisi tarafından paylaşıldı.

Erbil’in 2020 yılından bu yana İran Devrim Muhafızları ve yanlısı güçler tarafından defalarca hedef alındığını belirten Başkan Barzani, “Bu saldırılar Kürdistan halkına karşı yapılan açık bir haksızlıktır. Bu suçların failleri ve Erbil'e yönelik saldırıların arkasında olanlar, iftiraların, bahanelerin ve iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını çok iyi biliyor. Sorunlarını örtmek için Erbil'e ve Kürdistan halkına yönelik bu saldırı ve zulmü yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

“Sabrımızın bir sınırı var, son saldırı ve suçlarında dün gece Erbil'de masum bir aileyi katlettiler ki bunu şiddetle kınıyoruz.” diyen Başkan Barzani, “Hiç şüphe yok ki bu saldırı ne bir cesaret ne de bir yiğitliktir, failleri açısından büyük bir utançtır.” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamalarını “her zaman kardeşlik eli uzattıkları” İran halkına yönelten Başkan Barzani, “Saldırganların Erbil'e ve Kürdistan halkına karşı işledikleri suçlar için öne sürdükleri mazeretlerin hiçbir dayanağı olmadığını ve gerçeklerden uzak olduğunu temin etmek istiyorum.” sözlerini kullandı.

Artık saldırılara karşı sesiz kalınmaması gerektiğini dile getiren Başkan Barzani, “İran'ın füze ve drone saldırılarının faillerine mesajım şudur: Kadınlarımızın, çocuklarımızın, sivillerimizin şehit olması sizin için gurur değildir. Bizi öldürebilirsiniz ama emin olun irademizi elimizden alamazsınız.” dedi.