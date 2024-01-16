Irak Parlamentosu Başkanlığı ile Kürdistan İslam Alimleri Birliğinden kınama mesajları

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Irak Parlamentosu Başkanlığı, İran’a ait füzelerle Erbil’i hedef alan ve sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları kınadı.

Irak Parlamentosu Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dün gece Erbil’de bazı noktalar İran’a ait balistik füzelerin hedefi oldu. Ne yazık ki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda masum sivilin ölümüne yol açan bu canice saldırıları kınıyoruz.” denildi.

Irak Hükümeti ile Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Başbakan Muhammed Şiya Sudani’ye çağrı yapılan açıklamada, “saldırıların durdurulması, Irak'ın egemenliğinin korunması ve komşu ülkelerin işlediği ihlallerin tekrarlanmaması için” adım atılması istendi.

Açıklamada, "Biz, Temsilciler Meclisi Başkanlığı olarak, saldırının ayrıntıları ile sivillere verilen zarar ve kayıpların ortaya çıkarılması için güvenlik, savunma ve dış ilişkilerden sorumlu ortak bir komite kurulması talimatını verdik.” ifadeleri yer aldı.

“Kürdistan halkı drone ve füze değil barış istiyor”

Kürdistan İslam Alimleri Birliği de söz konusu saldırıları şiddetle kınadığı bir açıklama yaptı.

“İlgili makamları bu tür yıkıcı girişimlere bir an önce son vermeye çağırıyoruz.” sözlerine yer verilen açıklamada, “Direnişçi Kürdistan halkı tüm taraflar için barış istiyor, drone ve füzelerle vatandaşlarının istikrar ve huzurunu bozacak saldırılar istemiyor. İran'ı dini ve insani bir görev olarak Kürdistan'ın komşuluk haklarını korumaya çağırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Tüm din vaizlerine çağrı yapılan açıklamada, “Önümüzdeki cuma hutbesinde saldırıyı kınamaya ve Kürdistan’ın iyilik, güvenlik ve barışı için dua etmeye çağırıyoruz.” denildi.