Politika

Irak Hükümetinden İran'a protesto notası

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Irak Irak İran saldırı

HABER MERKEZİ 

Irak, İran’ın Bağdat Büyükelçisine, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Erbil’e düzenlediği saldırılar nedeniyle protesto notası verdi.

İran’ın Bağdat Büyükelçisi, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Erbil’e düzenlediği saldırıların ardından bugün, Irak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İran’ın Bağdat Büyükelçisine saldırılar nedeniyle protesto notası verildi.

Notada, Irak’ın Erbil'in bazı bölgelerine düzenlenen, çok sayıda sivilin ölümüne ve diğerlerinin de ciddi şekilde yaralanmasına yol açan saldırıları güçlü bir şekilde kınadığını belirtildi.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta dün gece saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alındı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok kişi de yaralandı.

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