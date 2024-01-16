Mesrur Barzani saldırılara ilişkin Davos'ta açıklamalarda bulundu

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İran Devrim Muhafızları tarafından Erbil’e düzenlenen saldırılara ilişkin, “Haksız ve korkakça bir saldırıyla Erbil yeniden hedef alındı.” açıklamasında bulundu.

Davos’ta bulunan Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil’i hedef alan saldırılara ilişkin basın açıklaması düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erbil'e yönelik saldırıları "haksız ve korkakça" olarak nitelendiren Mesrur ​​Barzani, “Biz Kürdistan Bölgesi’nde halkımıza daha fazla hizmet verebilmek ve komşu ülkelerle ilişkilerimizi barışçıl bir şekilde geliştirmek için elimizden geleni yaptık; Ancak ne yazık ki çok ama çok yersiz olan bu saldırılar cevapsız kalmamalıdır.” dedi.

Saldırılara ilişkin tutumu için Irak Dışişleri Bakanlığını tebrik eden Mesrur Barzani, uluslararası topluma, Kürdistan'ın masum ve güçsüz halkına yönelik bu tür saldırıların durdurulmasına yardımcı olmaları ve Kürdistan Bölgesi’nde barış ve özgürlük içinde yaşanmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Bir gazetecinin “İran neden Kürt yatırımcıları hedef alıyor?” sorusuna Mesrur Barzani, şu sözlerle yanıtladı:

“Bu bizim için de soru işareti oluşturuyor. Hedef alınanlar herhangi bir siyasi veya askeri faaliyette bulunmuyorlardı. Sadece halkına ve ülkesine hizmet edebilmiş başarılı iş insanlarıydılar. Bu tür saldırıları her şekilde kınıyoruz. Özellikle sivillere karşı yapıldığında. Bu bana değil, masum sivilleri hedef alanlara sorulmalıdır.”