Kürdistan Bölgesi Başkanlığı: Saldırı bahanesi tamamen asılsız ve gerçek dışıdır

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Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, İran’ın Erbil’e yönelik füzeli saldırılarını şiddetle kınayarak, “İran Devrim Muhafızlarının saldırı bahanesi tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.” açıklamasında bulundu.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından, dün gece saat 23.30’da İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Erbil’de sivil yerleşim yerlerine düzenlenen ve 5 sivilin hayatını kaybetmesine, 6 sivilin de yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, “İran Devrim Muhafızlarının dün gece Erbil'e düzenlediği ve çok sayıda sivilin şehit olması ve yaralanmasıyla sonuçlanan düşmanca saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Şehit ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” ifadesine yer verildi.

“Kürdistan Bölgesi'nin sürekli haksız bir şekilde hedef alınması ve sivillerin şehit edilmesi uluslararası hukuka, komşuluğa ve insani değerlere karşı bir suçtur.” denilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Bu aynı zamanda Irak'ın egemenliğinin, barışının ve istikrarının da açık bir ihlalidir. Kürdistan Bölgesi hiçbir zaman hiçbir taraf için tehdit kaynağı olmamıştır ve olmaz.

İran Devrim Muhafızları'nın saldırı bahanesi tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

Bu nedenle Irak Federal Hükümetini derhal gerçeklerin ortaya çıkarılması için soruşturma başlatmaya, Kürdistan Bölgesi'ni koruma ve bu saldırıları önleme görevini yerine getirmeye çağırıyoruz.”