Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi partiler Erbil'i hedef alan saldırıları kınadı

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Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi partiler, İran Devrim Muhafızlarının Erbil'e yönelik füze saldırılarını kınayarak, federal hükümete, Irak topraklarının ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğini ve güvenliğini korumaya çağrıda bulundu.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Siyasi Bürosu tarafından yayımlanan mesajda, Devrim Muhafızlarının Kürdistan Bölgesi'ndeki sivil bölgelere yönelik saldırılar kınanarak, sivil bölgelere yönelik saldırıların Irak'ın egemenliğine ve Irak devleti tarafından tanınan Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının hayatlarına ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Ülkenin egemenliğiyle vatandaşlarının güvenliğini koruma çabalarını yoğunlaştırmak ve ülkenin uluslararası onurunu korumak federal hükümetin görevidir.” denildi.

Değişim Hareketi (Goran) ise yayımladığı mesajda, “Saldırıları kınayoruz. Hedef alınan ailelerin acısını paylaşıyoruz, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Siyasi partileri birlikte Kürdistan Bölgesi'nin barışını, güvenliğini ve istikrarını tehdit eden zorluklara yanıt vermeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Kürdistan Adalet Topluluğu (Komel) de saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, bunun Kürdistan Bölgesi'ne komşu ülkeler tarafından yapılan ilk saldırı olmadığını belirtti.

Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu) tarafından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nin ve Irak'ın egemenliğini ihlal eden tüm saldırıları kınanarak, bu saldırıların tekrarlanmaması, Kürdistan Bölgesi'ndeki barış ve güvenliğin bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Kürdistan Emekçiler Topluluğu (Zahmetkeşan), yaptığı açıklamada, Erbil'e yönelik düzenlenen füze saldırısını kınayarak, Bağdat ve Kürdistan Bölgesi'ndeki ilgili taraflara "bu tür eylemlerin önlenmesi için ciddi bir tutum sergilemeleri" çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler'e (BM) ve uluslararası kamuoyuna bu tür eylemlere karşı tavır alma çağrısında bulunuyoruz. Tüm siyasi partiler Kürdistan Bölgesi'ne yönelik tehditlere, tek bir milli politikayla göğüs germeli.” ifadeleri kullanıldı.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta dün gece saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alındı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralandı.