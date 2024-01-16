Politika

Kasım Araci: Hedef alınan ev Mossad'ın merkezi değil sivil bir iş adamının evi

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kürdistan Erbil İran Devrim Muhafızları saldırı

HABER MERKEZİ 

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, İran Devrim Muhafızları tarafından füzeyle hedef alınan ve Peşraw Dizayi’ye ait evin “İsrail Mossad üssü olmadığı ve sivil bir iş adamının evi olduğunun aşikar” olduğunu belirtti.

Erbil’e düzenlenen füzeli saldırıları araştırmak üzere Muhammed Şiya Sudani’nin talimatıyla oluşturulan komite, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci başkanlığında Erbil’e geldi.

Araci, Kürt iş insanı Peşraw Dizayi’ye ait olan ve saldırılarda hedef alınan evi incelemesi sırasında K24’e konuştu.

Kürdistan Bölgesi’nin Irak Hükümeti ile İran Hükümeti arasındaki güvenlik anlaşmasının bir  parçası olduğunu belirten Araci, “Irak Hükümeti gerekli önlemleri alacak.” dedi.

Araci, “Burada İsrail Mossad üssü olduğuna dair şüphe vardı, evin tamamını gördük ve buranın sivil bir iş adamının evi olduğu açık. İsrail'deki Mossad karargahının hedef alındığı propagandası doğru değildir. Elbette bu Irak'ın ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin ihlalidir ve böyle bir olaya karşı tavrımız net olacaktır.” diye konuştu.

Hastanedeki yaralıları da ziyaret ettiklerini aktaran Kasım Araci, her şeyi değerlendirip rapor haline getireceklerini ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'ye sunacaklarını dile getirdi.

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