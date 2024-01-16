Mevlüt Yakut: Sivillerin hedef alınması kabul edilebilir değil

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Erbil’de sivil vatandaşların bulunduğu noktaların hedef alındığı saldırılara ilişkin, “Sivillerin hedef alınması kabul edilebilir değil.” dedi.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta dün gece saat 23.30’da İran Devrim Muhafızları tarafından hedef alınmıştı.

Saldırıda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve kızının da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil yaralandı.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Yakut, bugün Erbil’de Peşraw Dizayi için düzenlen taziye merasimine katıldı.

Merasim çıkışı K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan Başkonsolos Yakut, şu ifadeleri kullandı:

"Başsağlığı dileklerimizi iletmeye, acılarını paylaşmaya ve destek sunmaya geldik. Peşraw Dizayi'yi yakından tanıyordum. Sevilen bir iş insanıydı. Ailesine başsağlığı dileklerimizi ilettik. Dün geceki füze saldırısından endişe duyuyoruz. Sivillerin hedef alınması kabul edilebilir değil."