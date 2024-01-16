Avrupa’daki Kürt diasporasından Erbil’i hedef alan saldırılara karşı protesto gösterisi

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Avrupa’daki Kürt diasporası, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Erbil’e yönelik düzenlenen füze saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenleyecek.

Kürdistan Diaspora Konfederasyonu ve Kürt diaspora merkezleri tarafından yapılan açıklamada, “İran rejiminin Batı Kürdistan (Rojava), Doğu Kürdistan (Rojhilat) ve Güney Kürdistan'da (Kürdistan Bölgesi) işlediği suçlara karşı 20 Ocak 2024 (Cumartesi günü) öğlen saat 12.00'de İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrupa ülkelerindeki büyükelçiliği önünde toplu gösteri düzenleyeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Kürdistan Diaspora Konfederasyonuna bağlı tüm diaspora merkezleri, federasyon, dernek ve kuruluşların söz konusu gösteriye hazırlık yapıp resmi izin alacağı belirtilen açıklamada, “Yurt dışındaki tüm Kürtleri gösteriye katılmaya çağırıyoruz.” denildi.

Öte yandan Laleş Sosyal ve Kültür Merkezi Duhok Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece Erbil'e düzenlenen ve çok sayıda sivilin can kaybına yol açan füze saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıların amacı Kürdistan'ın güvenlik ve istikrarına zarar vermektir.” ifadeleri kullanıldı.

Saldırın "haksız" olduğu ve Irak'ın egemenliğini açıkça ihlal etmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, “Irak Hükümetini ve uluslararası toplumu Kürdistan Bölgesi'ne yönelik füze saldırılarına karşı ciddi bir tutum sergilemeye çağırıyoruz.” denildi.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta dün gece saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alındı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralandı.