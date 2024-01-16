Erbil saldırısının kurbanları Başkan Barzani’nin katıldığı merasimle toprağa verildi

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İran'ın Erbil saldırısında hayatını kaybedenler Başkan Mesud Barzani’nin hazır bulunduğu merasimle toprağa verildi.

İran Devrim Muhafızları dün Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef aldı. Saat 23.30’da düzenlenen saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve kızının da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybederken, bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu birçok sivil yaralandı.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyinden saldırıların ardından yapılan açıklamada, “Devrim Muhafızları, saldırının İran’a muhalif grupların mevzilerini hedef aldığını iddia etti. Asılsız olan bahaneleri reddediyoruz. Maalesef daima asılsız gerekçelerle Erbil'e yönelik saldırılar düzenlendi. İstikrarlı bir bölge olan Erbil hiçbir zaman hiçbir tarafa tehdit kaynağı olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Irak federal hükümeti ve uluslararası toplum bu suça karşı sessiz kalmamalıdır.” denildi.

Öte yandan Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bugün, Davos’ta saldırılara ilişkin basına açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı.

“Haksız ve korkakça bir saldırıyla Erbil yeniden hedef alındı.” diyen Başbakan Barzani, “Biz Kürdistan Bölgesi’nde halkımıza daha fazla hizmet verebilmek ve komşu ülkelerle ilişkilerimizi barışçıl bir şekilde geliştirmek için elimizden geleni yaptık; Ancak ne yazık ki çok ama çok yersiz olan bu saldırılar cevapsız kalmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erbil’e düzenlenen füzeli saldırıları araştırmak üzere Muhammed Şiya Sudani’nin talimatıyla oluşturulan komite, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci başkanlığında Erbil’e geldi.

Kürt iş insanı Peşraw Dizayi’ye ait olan ve saldırılarda hedef alınan evi incelemesi sırasında K24’e konuşan Araci, “Burada İsrail Mossad üssü olduğuna dair şüphe vardı, evin tamamını gördük ve buranın sivil bir iş adamının evi olduğu açık. İsrail'deki Mossad karargahının hedef alındığı propagandası doğru değildir. Elbette bu Irak'ın ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin ihlalidir ve böyle bir olaya karşı tavrımız net olacaktır.” dedi.