Politika

Berhem Salih ve Hamis Hancer’den Erbil'deki saldırılara ilişkin kınama mesajı

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kürdistan Erbil saldırı İran Berhem Salih Hamis Hancer

HABER MERKEZİ

Iraklı lider Hamis Hancer ile Kürt siyasetçi Berhem Salih, dün gece İran Devrim Muhafızları tarafından Erbil'e yönelik düzenlenen füze saldırılara ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Irak’ın eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi X soyal media hesabından paylaştığı mesajda, İran Devrim Muhafızları tarafından Erbil'e yönelik düzenlenen füze saldırıları “şiddetle” kınayarak, saldırıları "Irak egemenliğinin açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Irak'ın bölgesel çatışmalardan uzak durması gerektiği belirtilen açıklamada, “Ülkenin egemenlik ve bağımsızlığına saygı gösterilmeli.” ifadesi kullanıldı.

Siyade (Egemenlik) Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer ise söz konusu saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir arada yaşamanın ve barışın kenti olan Erbil'e yönelik düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyorum.” ifadesini kullandı.

Hancer, açıklamasının devamında, “Irak egemenliğine yönelik bu ihlali kınıyor, Irak Hükümetinin olayı soruşturmak için attığı adımları destekliyorum.” dedi.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta dün gece saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alındı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralandı.

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