Mesrur Barzani Davos’ta Finlandiya Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos’ta Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile yatırım ve teknoloji başta olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesini görüştü.

Mesrur Barzani, 54. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere dün 15 Ocak’ta Davos’a ulaştı.

Başbakan Barzani, Davos’ta bugün, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Erbil’de sivillerin bulunduğu alanları hedef alan füzeli saldırılar kınandı.

Görüşmede, başta yatırım ve teknoloji alanlarında olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı ifade edildi.