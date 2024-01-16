Mesrur Barzani Davos’ta Ürdün Başbakanı ile görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos’ta Ürdün Başbakanı Bişer el-Hasavneh ile iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle yatırım ve ticaret alışverişi alanlarında geliştirilmesini görüştü.

Mesrur Barzani, 54. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere dün 15 Ocak’ta Davos’a ulaştı.

Başbakan Barzani, Davos’ta bugün, Ürdün Başbakanı Bişer el-Hasavneh ile bir araya geldi.

Görüşmede Başbakan Hasavneh, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın selamlarını Başbakan ​​Barzani'ye iletti ve Erbil'e yönelik saldırıları kınadı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Ürdün Krallığı arasındaki ilişkilerin özellikle yatırım ve ticaret alışverişi alanlarında geliştirilmesi de ele alındı.