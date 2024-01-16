Politika

Mesrur Barzani Davos’ta Ürdün Başbakanı ile görüştü

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kürdistan Ürdün Mesrur Barzani Davos

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos’ta Ürdün Başbakanı Bişer el-Hasavneh ile iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle yatırım ve ticaret alışverişi alanlarında geliştirilmesini görüştü.

Mesrur Barzani, 54. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere dün 15 Ocak’ta Davos’a ulaştı.

Mesrur Barzani Davos’ta Ürdün Başbakanı ile görüştü

Başbakan Barzani, Davos’ta bugün, Ürdün Başbakanı Bişer el-Hasavneh ile bir araya geldi.

Mesrur Barzani Davos’ta Ürdün Başbakanı ile görüştü

Görüşmede Başbakan Hasavneh, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın selamlarını Başbakan ​​Barzani'ye iletti ve Erbil'e yönelik saldırıları kınadı.

Mesrur Barzani Davos’ta Ürdün Başbakanı ile görüştü

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Ürdün Krallığı arasındaki ilişkilerin özellikle yatırım ve ticaret alışverişi alanlarında geliştirilmesi de ele alındı.

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