Politika

KDP’den Erbil'deki saldırıya ilişkin Irak Parlamentosuna acil toplantı çağrısı

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Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)
kürdistan KDP İran Irak Parlamentosu

HABER MERKEZİ

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu, Irak Parlamentosuna Erbil'deki saldırıya ilişkin Irak Parlamentosuna acil toplantı çağrısında bulunarak, İran'ın Irak ve Kürdistan'ı istikrarsızlaştırmayı hedeflediğini herkese netleştiğini bildirdi.

Irak Parlamentosu KDP Fraksiyonu, 16 Ocak 2024 Salı günü İran Devrim Muhafızlarının dün gece Erbil'e düzenlediği füze saldırısını “şiddetle” kınayarak, saldırının görüşülmesi için acil toplantı çağrısında bulundu.

KDP Fraksiyonu, federal hükümetin savunma sistemleri kurarak Irak hava sahasını füzelerden ve insansız hava araçlarından (İHA) korumasında gerekli önlemler alması gerektiğini söyledi.

Irak'taki siyasi partilere, Erbil'e yönelik ülkenin güvenliğini ve egemenliğini ihlal eden saldırıları kınamaya çağrıda bulunulan açıklamada, İran'ın Irak ve Kürdistan'ı istikrarsızlaştırmayı hedeflediğini herkese netleştiği ifade edildi.

KDP Fraksiyonu, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne, İran'ın Irak ile bölgeye yönelik tehditlerine karşı ciddi bir tutum sergilemesi ve sessiz kalmaması çağrısında bulundu.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta dün gece saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alındı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralandı.

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