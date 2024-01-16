Füze saldırıları nedeniyle Erbil ve Duhok'ta 3 günlük yas ilan edildi

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Erbil'e yönelik düzenlenen füze saldırısının ardından Erbil ve Duhok’ta 3 günlük yas ilan edildi.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw yaptığı yazılı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti güçlerinin dün gece şehrimize düzenlediği füze saldırılarında maalesef dört vatandaşımız şehit olurken, 6’sı da yaralandı. Şehit ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Hiçbir gerekçe olmaksızın masum sivilleri hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyor, bugünden itibaren Erbil ilinde 3 günlük yas ilan ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Duhok Valisi Ali Tatar tarafından yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızlarının Erbil'e düzenlediği, 4 sivilin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı nedeniyle üç günlük yaz ilan ediyoruz." denildi.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta dün gece saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alındı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralandı.