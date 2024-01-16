Politika

Başbakan Barzani Davos'ta Bahreyn heyetiyle görüştü

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Başbakan Barzani Davos'ta Bahreyn heyetiyle görüştü
Başbakan Barzani Davos'ta Bahreyn heyetiyle görüştü
kürdistan Davos Bahreyn Mesrur Barzani Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos'ta Maliye ve Milli Ekonomi Bakanı Şeyh Salman bin Halife başkanlığındaki Bahreyn Krallığı heyetiyle bir araya geldi.

Heyet, Kral Hamad bin İsa Al Halife adına Erbil'e yönelik saldırıları kınayarak ülkelerinin başsağlığı dileklerini Başbakan Barzani'ye iletti.

Bahreyn heyeti, ülkenin Kürdistan Bölgesi ile çeşitli alanlardaki ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Başbakan Barzani ise başta Kral Hamad bin İsa olmak üzere Bahreyn Krallığı'na teşekkür ederek ikili ilişkileri güçlendirme arzusunu yineledi.

Başbakan Barzani Davos'ta Bahreyn heyetiyle görüştü
Başbakan Barzani Davos'ta Bahreyn heyetiyle görüştü
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