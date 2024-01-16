Myles Caggins: İran, Kürdistan Bölgesi'nin büyük ekonomik güç olmasını istemiyor

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ABD öncülüğündeki DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon’un eski Sözcüsü Albay Myles Caggins, “İran, Kürdistan Bölgesi’nin büyük bir ekonomik güç haline gelmesini istemiyor.” dedi.

Kurdistan24 K24 yayınına katılan Albay Caggins gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erbil'e yapılan füze saldırısının, Irak'ta yaşanan trajedilerden biri olduğunu söyleyen Caggins, ABD'nin füze saldırılarını kınadığını, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Davos'tan Erbil'e düzenlenen füze saldırılarını kınamasının önemli olduğunu ekledi.

ABD'nin Kürdistan Bölgesi'nin konumunu dikkate alarak görüşlerine saygı gösterdiğini söyeleyen Myles Caggins, "En büyük sorun, Kürdistan Bölgesi'ne karşı balistik füzeler kullanan İran'dır." dedi.

İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne bölgede büyük bir ekonomik güce sahip olmak istemediğine dair bir mesaj göndermek istediğini belirten Caggins, Başbakan Mesrur ​​Barzani ve beraberindeki heyetin Davos'ta Kürdistan'ı daha ileri bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta dün gece saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alındı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralandı.