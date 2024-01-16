Politika

Başbakan Barzani Davos’ta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

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kürdistan Davos Mesrur Barzani ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı

HABER MERKEZİ

Başbakan Mesrur Barzani, Davos’ta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Kürdistan Bölgesi'nde güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemini ele aldı.

Mesrur Barzani, 54. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere 15 Ocak’ta Davos’a ulaştı.

Başbakan Barzani, Davos’ta bugün, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile bir araya geldi.

Erbil’e yönelik saldırılarıyla Kürdistan Bölgesi'nde güvenlik ve istikrarın sağlanmasının öneminin ele alındığı görüşmede, Sullivan, Kürdistan Bölgesi'ne desteğini yineleyerek, ABD Başkan Joe Biden ile bölgede barışın korunmasına yönelik tedbirleri görüşeceğine vurgu yaptı.

Başbakan Barzani Davos’ta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
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