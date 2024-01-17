Irak, İran'a karşı BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu

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Irak Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları tarafından Erbil’e düzenlenen saldırılara karşı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne şikayette bulundu.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada, sivillerin ölümü ve yaralanmasının yanı sıra kamu ve özel mülkte hasara neden olan İran saldırılarına karşı, BM Güvenlik Konseyi’ne şikayette bulunulduğu belirtildi.

Irak'ın New York Daimi Temsilcisi aracılığıyla, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığına iki mektup gönderildiği belirtilen açıklamada, İran'ın düşmanca eyleminin Irak'ın, Kürdistan Bölgesi'nin ve vatandaşların egemenliği ile güvenliğinin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

Saldırıları araştırmak üzere Muhammed Şiya Sudani’nin talimatıyla oluşturulan komite, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci başkanlığında dün Erbil’e gelmişti.

Kürt iş insanı Peşraw Dizayi’ye ait olan ve saldırılarda hedef alınan evi incelemesi sırasında K24’e konuşan Araci, “Burada İsrail Mossad üssü olduğuna dair şüphe vardı, evin tamamını gördük ve buranın sivil bir iş adamının evi olduğu açık. İsrail'deki Mossad karargahının hedef alındığı propagandası doğru değildir. Elbette bu Irak'ın ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin ihlalidir ve böyle bir olaya karşı tavrımız net olacaktır.” demişti.