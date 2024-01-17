Anthony Blinken, Erbil'i hedef alan saldırıları kınadı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran’ın Erbil’e düzenlediği saldırıları şiddetle kınayarak, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ABD’nin yakın ortaklarından biri olduğunu belirtti.

Antony Blinken, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, dün Davos’ta Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldiğini bildirdi.

ABD’li Bakan Blinken açıklamasında, “İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarının ardından Davos'ta Kürdistan Bölgesi Hükümeti Başbakanı Mesrur ​​Barzani ile görüştüm ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yakın ortağımız olduğunu vurguladım. ABD, İran'ın saldırılarını açıkça kınıyor.” İfadelerine yer verdi.

Davos’ta bulunan Mesrur Barzani, dün ABD’li Bakan Blinken ile bir araya gelmişti. Görüşmede, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan İran saldırıları kınanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik söz konusu saldırıları ciddi bir tehdit olarak gördüğünü kaydeden Blinken, bölgede güvenlik ve istikrarın korunması için gerekli çabayı göstereceklerini vurgulamıştı.