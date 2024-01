Mesrur Barzani: Projelerimiz üzerinde iki kat daha fazla çalışacağız

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, “Bugünden itibaren projelerimiz üzerinde iki kat daha fazla çalışacağız. Kürdistan bir dönüm noktasına doğru gidiyor.” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kürdistan Bölgesi’ndeki projelere değindi.

“Bugün itibarıyla bankacılık, dijital ödemeler, enerji, tarım ve sanayi sektörlerindeki projelerimiz üzerinde iki kat daha fazla çalışacağız.” diyen Barzani, "Kürdistan bir dönüm noktasına doğru gidiyor." ifadesini kullandı.

Barzani, 15-19 Ocak 2024 tarihlerinde Davos kasabasında düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere İsviçre’ye 15 Ocak’ta İsviçre’ye ulaştı.

