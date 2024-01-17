Yaşam

Muş-Araçlarında mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

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kürdistan Muş tarafik tipi

HABER MERKEZİ 

Muş’ta etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle 22 araç içinde yolda mahsur kalan 70 kişi, 5 saat süren çalışma neticesinde kurtarıldı.

Muş-Mutki karayolunun 10. kilometresinde araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 22 araç ve araçlarda bulunan 70 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Muş Karayolları 113. Şube Şefliği Rotatif operatörü İdris Karakan, Mutki-Hasköy kara yolunun tipiden dolayı sürekli kapandığını belirtti.

İdris Karakan, “Tipi ve fırtına nedeniyle yol sürekli kapanıyor. Mahsur kalanların ihbarı üzerine bölgeye geldik. Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tipi devam ediyor. 20 kilometrelik yolun 7-8 kilometresi tipi nedeniyle kapanıyor. Şu an itibariyle yol trafiğe kapatıldı." dedi.

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