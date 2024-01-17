Kürdistan Bölgesi’ndeki bileşenler Erbil saldırılarını "şiddetle" kınadı

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Kürdistan Bölgesi’nde bulunan bileşenler, İran Devrim Muhafızlarının Erbil’i hedef alan, sivillerin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan saldırılarını şiddetle kınadı.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

Irak Keldani Katolik Kilisesi Patriği Louis Sako, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızlarının Erbil'e yönelik balistik füze saldırısının "pervasız ve sorumsuzdu” olduğunu belirterek, saldırıların “Irak topraklarının egemenlik ve bağımsızlığının yanı sıra vatandaşların yaşamlarının açık bir ihlali” olduğunu söyledi.

Louis Sako, ülkelerin ve milletlerin sorumluluğunun “barış ve bir arada yaşama değerlerini yüceltmek, vatandaşlara rahat bir yaşam sağlamanın yanı sıra barışı sağlamayan savaş ve çatışmaları yaratmamak” olduğunu dile getirdi.

Irak ve dünyadaki Doğu Süryani Kilisesi Patriği üçüncü Awai, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’ye gönderdiği mesajda, kurbanların ailelerine ve Kürdistan Bölgesi halkına başsağlığı dileklerini sunarken, füze saldırısını şiddetle kınadıklarını aktardı.

Irak ve dünyadaki Doğu Süryani Kilisesi Patriği mesajında, “dünyayı bu tür terör eylemlerine karşı birleşmeye ve siviller için barış ile istikrarın sağlanması amacıyla çalışmaya” çağırdı.