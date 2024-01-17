Dolar, 30 TL'nin üstündeki seyrini devam ettiriyor

HABER MERKEZİ

Türkiye'de 30 TL üzerindeki seyrini sürdüren dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,1210 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL yüzde 0,1 artışla 32,0830'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 38,1260'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla son 1 ayın en yükseği olan 103,4 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasının dolara olan talebi desteklediğini belirtti.

Dün doların satış fiyatı 30,1060 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 32,7460 lira olmuştu.

Dün açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonda devam eden düşüşlerin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayacağını ancak bunun "dikkatli" şekilde yapılması gerektiğini söylemişti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.