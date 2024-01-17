Irak Başbakanı Sudani ile Stoltenberg koalisyon güçlerinin Irak’tan çekilmesini görüştü

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin Irak’tan çekilmesini görüştü.

Muhammed Şiya Sudani’nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre 54. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere Davos’ta bulunan Irak Başbakanı, NATO Genel Sekreteri ile bir araya geldi.

DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin Irak’tan çekilmesinin ele alındığı görüşmede Sudani, ülkesinin söz konusu koalisyon ülkeleri ile ikili ilişkiler çerçevesinde silah, eğitim ve teçhizat alanındaki iş birliğine “önem vermediğini” belirtti.

Sudani, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Uluslararası Koalisyon güçlerinin Irak'tan hızlı ve düzenli bir şekilde çıkmasını istediklerini söylemişti.