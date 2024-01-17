Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyinden saldırıları araştıracak komiteye destek

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Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, İran’ın Erbil’i hedef alan saldırılarını araştırmak için Irak Hükümeti tarafından oluşturulan komitenin çalışmalarına, tüm gerçeklerin açığa çıkarılması için her türlü destek sağlayacaklarını bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyinden bir kaynak, yaptığı açıklamada, “Erbil'e yönelik korkakça füze saldırıları ve federal hükümetin kınama ve soruşturma komitesi kurma yönündeki sert tepkisinin ardından, bazı İran kurumları, eylemlerini haklı çıkarmak için yalan ve alakasız haber ve fotoğraflar yayınlamaya başladı.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Bölgedeki kurumlar federal hükümet tarafından oluşturulan komiteye her türlü yardımı sağlayacak. Bu saldırının Kürdistan Bölgesi'ndeki sivilleri hedef aldığı açıktır. Bu çabalar, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ta bu suç ve ihlale karşı öfkeli kamuoyunun yönünü değiştiremez.” sözleri de yer aldı.

Kürdistan Bölgesi’nin Irak ile bölgenin anayasa ve kanunlarına tabi olduğu belirtilen açıklamada, “Koalisyon güçlerinin Kürdistan Bölgesi'nde bulunan kısmı federal hükümetin bilgisi ve onayı dahilindedir.” denildi.

Açıklamada, Irak ile Kürdistan Bölgesi'nin egemenliği ile vatandaşlarımın bölgesel çatışma tehdidinden korunması için Irak içinde ve uluslararası düzeyde ciddi adımlar atılması gerektiği vurgulandı.