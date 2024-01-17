Politika

Mesrur ​​Barzani ve Sudani, İran Dışişleri Bakanı ile görüşmelerini iptal etti

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kürdistan Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani Irak

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Erbil’de svilleri hedef alan saldırıların ardından İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmelerini iptal etti.

Kurdistan24’ün Davos’ta bulunan muhabiri, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüşmeleri beklenen Başbakan Mesrur Barzani ile Sudani’nin, Devrim Muhafızlarının Erbil’e yönelik saldırıları nedeniyle görüşmeleri iptal ettiğini aktardı.

İranlı Bakan Abdullahiyan’ın Mesrur Barzani ve Sudani ile görüşme talebinde bulunduğu ancak iki başbakanın, İran Devrim Muhafızlarının Erbil'e füze saldırısı nedeniyle görüşmeyi reddettiği belirtildi.

Gösteri alanında bulunan Kurdistan24 muhabiri, Soran ve diğer ilçelerden vatandaşların İran Devrim Muhafızları tarafından Erbil’e düzenlenen ve 5 sivilin hayatını kaybetmesi, bazı sivillerin yaralanmasına neden olan saldırılara karşı Soran merkezinde toplandığını belirtti.

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