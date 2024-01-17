Arap Birliği Erbil'i hedef alan saldırıları görüşmek üzere toplanacak

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Irak Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği'nin İran'ın Erbil'e yönelik füze saldırılarını görüşmek üzere acil toplantı yapacağını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

Irak Dışişleri Bakanlığından, 17 Ocak’ta yapılan açıklamaya göre Arap Birliği, olağanüstü bir toplantı düzenleyerek İran'ın Erbil'e yönelik füze saldırılarını ele alacak.

Açıklamada, “Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, İran'ın Erbil'i bombalamasını kınayarak Irak'a desteğini yineledi.” denildi.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan farklı bir açıklamada, sivillerin ölümü ve yaralanmasının yanı sıra kamu ve özel mülkte hasara neden olan İran saldırılarına karşı, BM Güvenlik Konseyi’ne şikayette bulunulduğu belirtilmişti.