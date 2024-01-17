Irak Savunma Bakanı: İran, Erbil saldırısıyla ilgili bizi bilgilendirmedi

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Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, İran’ın Erbil'e düzenlenen saldırıyla ilgili Iraklı yetkilileri bilgilendirmediğini belirterek, Tahran ile yaptıkları “güvenlik anlaşmasını” askıya alabileceklerini söyledi.

Iraklı Bakan Sabit Abbasi, bugün basın mensuplarına verdiği demeçte, İran'ın Erbil’e balistik füze saldırılarının İran ile Irak arasındaki güvenlik anlaşmasına aykırı olduğunu ifade etti.

Saldırılar nedeniyle Irak ile İran arasındaki anlaşmanın “askıya alınabileceğini” vurgulayan Savunma Bakanı Abbasi, İran’ın “Kürdistan Bölgesi'ne saldırarak, İran ve Irak arasındaki ikili ilişkilere zarar verdiğini” kaydederek, İran’ın Erbil'de casusluk faaliyetlerinin varlığına ilişkin tüm bilgileri araştırılması amacıyla Irak makamlarına vermesi gerektiğini dile getirdi.

İran Devrim Muhafızlarının Erbil'i hedef alarak Irak ile bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini bu nedenle saldırıların durdurulması çağrısını yapan Bakan Abbasi, "İran bize Erbil'e yönelik saldırı konusunda bilgi vermedi.” dedi.