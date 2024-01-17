Faris İsa: Kürdistan Bölgesi, bölge için istikrar faktörüdür

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Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bağdat Temsilciliği Başkanı Faris İsa, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu’nu (UNAMI) İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik füze saldırılarını durdurmada rol oynamaya çağırdı.

Faris İsa, Bağdat'ta Irak'taki UNAMI’den üst düzey bir heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bağdat Temsilciliğinden yapılan açıklamada, görüşmede İran Devrim Muhafızlarının Erbil'e yönelik son füze saldırısının kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu füze saldırılarının bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği belirtilerek, bunların durdurulması ve Irak topraklarının egemenlikle bağımsızlığına saygı gösterilmesinin gerektiği vurgulandı.

UNAMI heyetine Kürdistan Bölgesi'nin komşu ülkeler başta olmak üzere bölgedeki ülkeler için istikrar faktörü olduğunu söyleyen Faris İsa, Kürdistan Bölgesi’nin bölgedeki ülkeler için bir tehdit haline gelmediğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi'nin iyi komşuluk ilkelerini korumaya ve bölge halklarının ortak çıkarlarını sağlamaya kararlı olduğunu vurgulayan İsa, İran Devrim Muhafızları ve silahlı grupların Kürdistan Bölgesi'ne yönelik füze saldırılarının durdurulması için başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşlara sert bir tavır sergileme çağrısında bulundu.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.